Санкт-Петербург, 4 июля, 2018, 15:04 — ИА Регнум. В результате повышения пенсионного возраста семья будущих пенсионеров потеряет 2,5 млн рублей из собственных средств, которые в течение трудовой деятельности перечислялись в ПФР. Об этом заявили 4 июля в петербургском Законодательном собрании в ходе обсуждения пенсионной реформы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Assembly.spb.ru Депутат Ольга Ходунова (КПРФ) на трибуне Заксобрания Петербурга

Напомним, правительство РФ предлагает постепенно повысить пенсионный возраст для женщин на 8 лет — до 63 лет, для мужчин — на 5 лет, до 65 лет.

Депутат Надежда Тихонова («Справедливая Россия») заявила с трибуны городского парламента, что ее фракция выступает против реформы, так как она «ухудшит положение всех».

«Это все равно, что с каждого будущего пенсионера-мужчины взять по 864 тыс. рублей, а с женщины — почти 1,5 млн рублей. Причем правительство почему-то умалчивает, что рост тарифов закладывается выше уровня инфляции, идет снижение реальной заработной платы. Признаки улучшения уровня жизни есть только у правительства и на бумаге, а в реальности их нет», — подчеркнула Тихонова.

Руководитель фракции «Партии роста», бывший министр труда и соцразвитя РФ Оксана Дмитриева напомнила, что пенсионный возраст не повышали с 1960-х годов, а с тех пор продолжительность жизни в России выросла всего на два года, и то — за счет сокращения младенческой смертности, в то время как в западных странах продолжительность жизни выросла за это время на 17 лет. «Смертность в трудоспособном возрасте на данный момент у нас выше, чем в начале 1960 годов. Это 8 человек на 1 000 мужчин», — сказала Дмитриева.

Она добавила, что в России нет рабочих мест одновременно и для пожилых, и для молодежи, а страны, которые повышали пенсионный возраст без оглядки на потребности рынка труда — например, Франция или Греция — столкнулись со всплеском молодежной безработицы на 30% и массовыми протестами.

«У нас будет наоборот, поскольку нет четкого соблюдения трудового законодательства, то просто не будет рабочих мест для людей пожилого возраста», — сказала Дмитриева.

По ее мнению, в условиях, когда, согласно данным соцопросов, 90% населения России выступают против пенсионной реформы, выгодоприобретателями от нее станут лишь «финансовые посредники», потому что в пакете реформ предлагается вернуть накопительный элемент пенсий.

«Это грабеж и насилие, которое осуществляется под футбольную анестезию», — поддержал ее коллега по фракции Максим Резник. На его взгляд, власти демонстрируют «особый цинизм» своими действиями и «презрение» к мнению народа.

«Это аудитория, взращенная кисилевыми и соловьевыми, «терпилоиды» такие — ну на всё согласны, раз власть говорит, то для каких-то великих целей мы потерпим. Власть это делает сознательно, и «терпилоиды» уже размножаются почкованием. Даже уже подключили Андрея Малахова к пенсионной реформе, скоро Елена Малышева выйдет и будет рассказывать, что повышение пенсионного возраста избавляет от всех недугов», — сказал Резник.

Неожиданно против пенсионной реформы высказался и депутат Олег Капитанов, представляющий ЛДПР, фракция которой всегда голосует солидарно с большинством «Единой России». Он согласился, что в последние годы Россия переживает множество затратных «исторических событий».

«Это Крым, Керченский мост, Сирия, тот же чемпионат мира и Олимпиада. Но мы за это уже платим! Мы пережили Великую Отечественную, восстановили города, промышленность, полетели в космос, и всё это обошлось без повышения пенсионного возраста», — недоумевает Капитанов. Он добавил, что пенсионная реформа лишь спровоцирует безработицу, особенно с учетом автоматизации производства.

«Яблочник» Борис Вишневский обратил внимание, что единороссы ссылаются на опыт стран СНГ, которые уже повысили пенсионный возраст, однако, по его мнению, стоит обратиться к примерам других государств. «Пример надо брать не с Армении, Украины и Азербайджана. Россия тратит 8% ВВП на выплату пенсий. В Европе — от 12% до 15%», — сказал Вишневский.

В финале с критикой реформы выступила руководитель фракции КПРФ Ольга Ходунова, которая с трибуны описала, что видит перед глазами в Большом зале Мариинского дворца. По ее словам, обсуждение не вызвало интереса у парламентского большинства, представленного единороссами.

«Кто-то приятно беседует, кто-то приятно улыбается, видимо, у них все хорошо с соцобеспечением, и у них нет проблем, как будут жить завтра их дети и внуки», — предположила Ходунова. Она подсчитала, что пенсия в 12 тыс. рублей, помноженная на 12 месяцев и на 5 лет, дала бы семье из двух пенсионеров 2,5 млн рублей дохода, которые они теперь потеряют.

«Во сколько раз должна быть повышена пенсия, чтобы эти потери наших с вами избирателей погасить? <…> У нас идет консолидированное голосование, и партия большинства легко его протащит. Абсолютно наплевать, что идут массовые акции протеста, наплевать на то, что сегодня у ЗакСа стояли пикетчики с плакатом: «Человек работает до пенсии, раб работает до смерти». Нам не стыдно. Нам, депутатам, нисколечко не стыдно», — заключила Ходунова.

Тем не менее в поддержку предложения правительства РФ о повышении пенсионного возраста в петербургском парламенте проголосовали 37 депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга из 50-ти. Заметим, что это больше, чем избрано единороссов, хотя представители всех остальных фракций реформу осудили. Один народный избранник воздержался, 12 высказались против.

Теперь постановление, в котором от имени петербургских депутатов поддерживается проект пенсионной реформы, будет отправлено в Госдуму и Совет Федерации.

Напомним, ранее депутаты Заксобрания отказались рассматривать альтернативное предложение — выступить с заявлением об осуждении предлагаемой правительством РФ пенсионной реформы. Это предложение внесли депутаты от «Справедливой России», КПРФ, «Яблока» и «Партии роста». Добавим, что профсоюзы Петербурга выступили категорически против повышения пенсионного возраста.