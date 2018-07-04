Москва, 4 июля, 2018, 14:51 — ИА Регнум. Проведение социологических исследований не должно подпадать под нормы закона о противодействии экстремистской деятельности. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 июля, соответствующий законопроект внес в Госдуму депутат Валерий Рашкин (КПРФ).

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«Деятельность, связанная с проведением социологического исследования, не может быть признана экстремистской. Вопросы, задаваемые в ходе научного или социологического исследования, как качественного, так и количественного характера, не могут быть признаны экстремистскими, равно как и материалы об общественно-политических настроениях граждан, собранные в результате такого исследования», — следует из новой редакции соответствующей статьи закона «О противодействии экстремистской деятельности».

Данные социологических исследований таких общепризнанных организаций, как Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), Фонд «Общественное мнение», «Левада-центр», учитываются при принятии решений на государственном уровне и являются важнейшим источником информации об общественных настроениях в Российской Федерации, отмечает автор.

Проблема искусственной криминализации напрямую касается также социологов и историков, отметил парламентарий.

«Проведение социологического исследования необходимо всего лишь для снятия «среза общественного мнения», социолог при проведении исследования не является самостоятельным актором», — указал Рашкин.