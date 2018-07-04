Великий Новгород, 11 июля, 2018, 19:29 — ИА Регнум. Соревнованиями по плоггингу (сбор мусора на бегу) отметят в Великом Новгороде 15 июля «экватор» Года волонтёра. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства спорта и молодёжной политики Новгородской области, площадкой для соревнований станет берег Волхова в районе гостиницы «Россия».

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

"Плоггинг — это альянс здорового образа жизни и бережного отношения к природе. Соревнования зародились в Швеции, и сейчас набирают популярность по всему миру. Мы подержали эту экологическую эстафету и включили плоггинг в программу нашего праздника, в котором соединились добровольческие инициативы и спорт», — пояснила региональный министр спорта Елена Кирилова.

В ходе соревнований участникам выдадут выдадут пакеты и перчатки, а победителя определят по наибольшему весу собранного им мусора.

Всего в рамках праздника будет работать около 20 интерактивных площадок.

Напомним, 2018 год объявлен в России Годом волонтёра. В Новгородской области, по официальным данным, насчитывается 252 добровольческих организации, которые объединяют 14,5 тыс. волонтёров.