Ярославль, 4 июля, 2018, 14:50 — ИА Регнум. Из-за плохого состояния дороги в Даниловском районе Ярославской области школьный автобус не доезжает до деревни, где живут двое учеников начальных классов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате Уполномоченного по правам ребенка Ярославской области.

Прокуратура Ярославской области

В деревне Яскино Середского сельского поселения проживает семья с четырьмя детьми, двое из которых ходят в школу. Школьный автобус до их деревни не доезжает, поскольку участок Телицино-Голодяево разбит. Чтобы попасть на школьный автобус, девятилетний Сергей и десятилетняя Даша вынуждены через лес и железнодорожные пути добираться до остановки. Газета «Северянка» Даниловского района сделала запрос детскому омбудсмену Михаилу Крупину.

Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области направил обращение в адрес прокурора Ярославской области. В результате проверки прокуратура обратилась в суд с требованием обязать власти отремонтировать дорогу.

Уверен, что нашими совместными действиями с прокуратурой Ярославской области нарушенные права и законные интересы несовершеннолетних будут восстановлены»,— сказал детский омбудсмен Михаил Крупин.

Прокуратура области установила, что недостатки дороги возникли из-за ненадлежащего выполнения обязанностей по содержанию дороги департаментом дорожного хозяйства Ярославской области.