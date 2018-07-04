Москва, 4 июля, 2018, 14:49 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп сказал правду, назвав свои вооруженные силы самыми сильными в мире, считает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Иван Шилов ИА REGNUM Авианосец

Заявление Дональда Трампа в данном случае является достаточно объективным, потому что тем сильнее армия у страны, тем больше ее боятся. И, действительно, риски возникновения военных конфликтов уменьшаются.

Что касается заявления о сильнейшей армии, то в этом тоже есть определенная правда. Потому что в количественном смысле у США очень большая авиация, огромный надводный флот и техническое состояние состоящих на вооружении образцов достаточно высокое.

За счет этого можно сказать, что вооруженные силы США всегда могут выставить в любой точке мира очень серьезную группировку, чего не может сделать ни одна другая страна.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что «великие вооруженные силы США» восстанавливаются, и выразил надежду, что ими никогда не придется воспользоваться.

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Глава Белого дома обратил внимание на то, что в новом финансовом году оборонный бюджет США достиг рекордных $700 млрд, а в следующем году он составит $716 млрд. ВС США благодаря этому будут сформированы «столь масштабными, мощными и сильными, как никогда раньше».