Москва, 4 июля, 2018, 14:48 — ИА Регнум. На закупку валюты в июле пойдут 347,7 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов. Об этом сообщает пресс-служба Минфина России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

С 6 июля по 6 августа будут проводиться ежедневные операции. Объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 15,8 млрд рублей.

Ожидается, что в июле допдоходы от нефти составят 387,3 млрд рублей. В июне сумма составила 363,2 млрд рублей, при этом с 7 июня по 5 июля Минфин приобрел валюту на 379,7 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля цена на нефть марки WTI впервые за последние годы превысила $75 за баррель.

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