Красноярск, 4 июля, 2018, 14:44 — ИА Регнум. В Красноярском крае 4 июля в авиационной и наземной зонах действуют 33 лесных пожара на площади 21 915 га, в зоне контроля зарегистрировано 156 пожаров на площади 207 059 га. Таким образом, в регионе огнём охвачено более 200 тысяч га лесов. При этом власти региона утверждают, что контролируют ситуацию с лесными пожарами.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1897

Как сообщили ИА REGNUM в краевом министерстве лесного хозяйства, 4 июля в регионе ликвидировали восемь лесных пожаров на площади 150,3 га, в том числе один очаг — в зоне контроля. Возгорания в лесах тушат более 760 человек с использованием 83 единиц техники. Наиболее сложная лесопожарная обстановка складывается в Богучанском, Северо-Енисейском и Кежемском районах.

Добавим, два пожара действуют в заповеднике «Тунгусский» в Эвенкийском районе. Площадь возгораний — 2 149 га.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, с 22 июня в лесах Красноярского края действует режим ЧС из-за пожаров.

3 июля в регионе в авиационной и наземной зонах действовало 43 лесных пожара на площади 17 614 га, в зоне контроля — 121 пожар на площади 175 010 га.