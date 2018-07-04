Москва, 4 июля, 2018, 14:42 — ИА Регнум. Прогноз финансовых экспертов Bank of America, которые заявили о признаках приближающегося экономического кризиса, аналогичного тому, который в 1998 году стал причиной дефолта в России, прокомментировал 4 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Bank of America

По словам официального представителя Кремля, ему неизвестно, чем руководствовались эксперты, делая свои предположения.

«Я бы не стал вступать в какую-то дискуссию», — сказал Песков.

На вопрос журналиста, означает ли его комментарий, что всё будет хорошо, Песков ответил: «Наверняка».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство Bloomberg опубликовало материал, в котором инвестиционный аналитик Майкл Хартнет отметил, что в обозримом будущем в мире может разразиться очередной кризис, в результате которого экономики некоторых государств может ждать дефолт.

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