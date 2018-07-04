Москва, 4 июля, 2018, 14:38 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия») советует депутату Верховной рады Андрею Ильенко читать книжки.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и Польша

Книжки читать надо! Официальный титул Ивана III (правил с 1462 по 1505 годы): «Иоанн, Божьей милостью государь и великий князь всея Руси, Владимирский, Московский, Новгородский, Псковский, Тверской, Пермский, Югорский и Болгарский и иных», — напомнил Никонов.

Он указал на то, что Украина заимствовала название.

«А вот Украина действительно заимствовала название — от «окраины» по-польски, причем, в пренебрежительном смысле отсталой провинции», — написал Никонов в соцсети.

Депутат Верховной рады Андрей Ильенко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Россия ворует чужую историю, начиная со своего названия.