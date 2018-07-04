Нью-Дели, 4 июля, 2018, 14:24 — ИА Регнум. В результате взрыва на фабрике по производству фейерверков на юге Индии погибли не менее 11 человек, еще несколько человек пострадали, сообщает 4 июля NewsX.

Wisconsin Department of Natural Resources Дым пожара

По данным издания, инцидент произошел в штате Телингана, взрывная волна была настолько сильной, что тела погибших обнаружили в десятках метров от здания. При этом число жертв может вырасти, поскольку данных о количестве работавших на фабрике сотрудников нет.

После взрыв в здании начался пожар, на месте происшествия работают спасатели, медики и полицейские. По факту ЧП начато расследование, причины инцидента выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате пожара на судоремонтной верфи в Индии погибли пять человек, еще 11 получили ранения.

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