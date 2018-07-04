Ярославль, 4 июля, 2018, 14:18 — ИА Регнум. В исправительной колонии №2 в Рыбинске Ярославской области заключенных лишили права смотреть телевизионные программы, в том числе трансляции чемпионата мира по футболу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель регионального отделения партии «Яблоко» Олег Виноградов со ссылкой на отбывающего в колонии наказание экс-мэра Ярославля Евгения Урлашова.

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«Мне вчера звонил Урлашов. У них в колонии запретили смотреть телевизионные программы, в том числе новостные и трансляции чемпионата мира по футболу. Ограничение свободы не предполагает ограничение права доступа к информации. Заключенным трудно подать заявление «наружу», и они обратились ко мне, чтобы я написал заявление уполномоченному по правам человека. Мною направлено открытое обращение уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и уполномоченному по правам человека в Ярославской области Сергею Бабуркину, в котором прошу рассмотреть мое заявление о нарушении прав заключенных в кратчайшие сроки и принять по нему предусмотренные законом меры», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Олег Виноградов.

В УФСИН по Ярославской области заявление Олега Виноградова опровергают. В пресс-службе ведомства заявили, что осужденные имеют свободный доступ к телевизорам в комнатах отдыха, однако просмотр может быть только в отведенные часы — в то время, когда в колонии нет общих мероприятий и не во время сна. После отбоя в 22 часа смотреть телевизор нельзя. В УФСИН заявили, что ничего не знают о конфликте с участием экс-мэра Ярославля.