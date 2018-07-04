Днепропетровск, Украина, 4 июля, 2018, 14:14 — ИА Регнум. В Днепропетровске (С 2016 года переименован в Днепр) задержали четырех чиновников местной автомобильной службы по подозрению в мошенничестве, сообщает 4 июля УНИАН.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Мошенники

Согласно сообщению, задержанные чиновники подозреваются в хищении не менее 4 млн гривен ($150 тыс.). Отмечается, что у мошенников была разработана семейная схема, в которой участвовали мать, отец, сын и племянница. Через подставные фирмы преступники выводили средства. Все задержанные арестованы на два месяца.

Читайте также: Дефицит бюджета Украины $7,5 млрд — власти обещают коррупцию

Напомним, ранее в Днепропетровске уже задержали нескольких руководителей местной автодорожной службы по подозрению в мошенничестве. Преступники «рисовали» на бумаге ремонт дорог, который в реальности не осуществлялся. Предположительно, преступники нанесли урон государству на сумму $150 тыс.