Мадрид, 4 июля, 2018, 14:12 — ИА Регнум. Болельщики испанского клуба «Овьедо» выступили против того, чтобы в команду приходил украинский футболист Роман Зозуля. Об этом сообщается в «твиттере» фанатской группы Pena Azul Otero.

Иван Шилов ИА REGNUM Плакат слава Украини

«Не подписывайте Романа Зозулю. Он связан с украинскими неонацистскими и военизированными группами», — говорится в сообщении.

Сообщение сопровождается подписью «Нацизму не место в футболе» и хештегом #ZozulyaNo.

https://twitter.com/OTEROAZUL/status/1013523614983950336

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Напомним, в 2017 году болельщики другого испанского клуба, «Райо Вальекано», также выступили против перехода Зозули, который известен своими пронацистскими взглядами и поддержкой украинской армии в войне на Донбассе.

Тогда руководство клуба прислушалось к мнению болельщиков и отказалось от подписания футболиста.

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