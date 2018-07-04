Дамаск, 4 июля, 2018, 14:08 — ИА Регнум. Представители так называемой сирийской оппозиции выступили 4 июля с предложением о введении режима прекращения огня в сирийской провинции Дараа в обмен на возобновление работы своих гражданских учреждений, сообщает турецкое агентство Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Такое предложение было направлено официальным лицам России со стороны вооруженных группировок. Они также, по некоторой информации, обратились к Москве с просьбой гарантировать, что подконтрольные Дамаску войска не войдут в удерживаемые оппозицией территории.

Согласно предложению, ответственность за функционирование сирийско-иорданской границы будут нести местные управляющие, тогда как российская военная полиция, совместно с представителями оппозиции, будет обеспечивать ее безопасность.