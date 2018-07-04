Сирийская оппозиция предложила пойти на перемирие в провинции Дараа
Дамаск, 4 июля, 2018, 14:08 — ИА Регнум. Представители так называемой сирийской оппозиции выступили 4 июля с предложением о введении режима прекращения огня в сирийской провинции Дараа в обмен на возобновление работы своих гражданских учреждений, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Такое предложение было направлено официальным лицам России со стороны вооруженных группировок. Они также, по некоторой информации, обратились к Москве с просьбой гарантировать, что подконтрольные Дамаску войска не войдут в удерживаемые оппозицией территории.
Согласно предложению, ответственность за функционирование сирийско-иорданской границы будут нести местные управляющие, тогда как российская военная полиция, совместно с представителями оппозиции, будет обеспечивать ее безопасность.