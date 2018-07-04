Ярославль, 4 июля, 2018, 14:07 — ИА Регнум. 4 июля в Ярославле начался ремонт проспекта Авиаторов, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Этого события жители Заволжского района ждали очень долго.

Страница в Facebook губернатора Миронова На проспекте Авиаторов снимают бордюры

«На проспекте Авиаторов начался долгожданный ремонт по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги». Сейчас там демонтируют старые бордюры. После этого на дороге будут закрывать по одной полосе для фрезеровки и укладки нового асфальта. Прошу с пониманием отнестись к временным трудностям в движении. Подрядчик также отремонтирует второстепенные проезды, нанесет разметку и поставит дорожные знаки», — сообщает губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

По контракту все работы должны быть завершены к середине октября.