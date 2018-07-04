Москва, 4 июля, 2018, 14:06 — ИА Регнум. Никаких встреч с кремлевской администрацией у прилетевших в Москву американских конгрессменов не было. Об этом 4 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По словам официального представителя Кремля, у законодателей из США «в Кремле контактов не было». Ранее сообщалось, что у нескольких конгрессменов и сенаторов из США, прибывших в Россию, 3 июля состоялись встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым, а также со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным.

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля сенатор-республиканец Конгресса США Ричард Шелби заявил на встрече с представителями нижней палаты российского парламента, что, хотя на сегодняшний день отношения между США и РФ очень напряжены, однако парламенты обеих стран могут начать прямой и честный диалог.

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