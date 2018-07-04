Чебоксары, 4 июля, 2018, 14:06 — ИА Регнум. Доходы республиканского бюджета Чувашии выросли. Как сообщили ИА REGNUM в минфине республики, в I полугодии в казну поступило 22 701,9 млн рублей, что на 8,2% больше, чем было за аналогичный период прошлого года.

Иван Шилов ИА REGNUM Чувашия

В структуре поступлений собственные доходы составили 13 947,4 млн рублей. Это на 10,8% больше уровня I полугодия 2017 года. В том числе налоговые доходы выросли на 10,3% и достигли 13 438,8 млн рублей.

Объем безвозмездных поступлений составил 8754,5 млн рублей, с ростом к уровню аналогичного периода прошлого года на 4,3%.

Израсходовано по состоянию на 1 июля 18 697,8 млн рублей. Это на 219 млн рублей (или на 1,16%) меньше, чем было в январе — июне 2017 года. Больше всего средств направлено на развитие образования (6958,2 млн рублей), в социальную сферу (6047,6 млн рублей), развитие национальной экономики (2370,7 млн рублей) и здравоохранения (1060,5 млн рублей).

Бюджет исполнен с профицитом в сумме 4 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне в Чувашии были внесены изменения в республиканский бюджет на 2018 года. Согласно новой редакции, доходная часть республиканского бюджета увеличена на 1,4 млрд рублей (или на 8,5% к уровню 2017 года), составив 47 721,9 млн рублей. Расходы выросли на 11,6% и достигли 48 962,2 млн рублей. Размер дефицита не изменится: 1240,3 млн рублей. Государственный долг Чувашии на 1 января 2019 года прогнозируется в объеме 13 998,4 млн рублей, что составляет 50,9% к прогнозируемым собственным доходам республиканского бюджета.