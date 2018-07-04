Джакарта, 4 июля, 2018, 14:08 — ИА Регнум. Имам крупнейшей в мире мечети Аль-Харам шейх Хасан Абдул Хамид Бухари назвал Индонезию своей «второй страной» из-за прочных давних отношений между Саудовской Аравией и Индонезией. Об этом сообщает Antaranews.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

«Между Саудовской Аравией и Индонезией сложились прочные отношения», — заявил Хасан Абдул Хамид Бухари.

Шейх Хасан Абдул Хамид Бухари прибыл сегодня, 4 июля, в Джакарту для укрепления отношений между Саудовской Аравией и Индонезией, а также для участия во встрече имамов из стран Юго-Восточной Азии, Африки и Европы, которая продлиться до пятницы.

Хасан Абдул Хамид Бухари поблагодарил правительство Индонезии за организацию подобной встречи и остался доволен посещением Совета мечети Индонезии.

Заместитель председателя Совета мечети Индонезии Комжен Полиси Сяфруддин отметил, что Индонезия с Саудовской Аравией имеет очень длительные отношения, потому что многие индонезийские ученые учатся в стране.

«Большинство ученых и индонезийцев являются выпускниками Мекки и Медины», — заявил он.