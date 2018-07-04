Черкесск, 4 июля, 2018, 14:05 — ИА Регнум. В летний зной жителям Карачаево-Черкесии негде купаться, несмотря на наличие 15 пляжей. Ни один из водоемов не получил положительного санитарно-эпидемиологического заключения. Об этом ИА REGNUM 4 июля сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Жан Эдуар Вюйар. Пляж. 1904

«По экспертной оценке готовности пляжей к купальному сезону 2018 года, на территории республики практически нет зон рекреации, пригодных для купания», — говорится в сообщении ведомства.

В этом повинны, как отмечают в Роспотребнадзоре, лица и организации, эксплуатирующие пляжи. Они не подали заявку на выдачу санитарно-эпидемиологического заключения.

Кроме того, по данным исследования проб воды в Черкесске, Прикубанском, Усть-Джегутинском, Адыге-Хабльском районах, в том числе в открытых водоемах для купания, 88 из 351 проб не соответствуют гигиеническим нормам из-за присутствия в них кишечной палочки, энтерококков и другой инфекции.

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