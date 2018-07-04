Ереван, 4 июля, 2018, 14:03 — ИА Регнум. Сложившиеся в результате революции в Армении новые политические и социальные реалии позволяют поднять армяно-американские отношения на качественно новый уровень. Об этом говорится в поздравительном послании премьер-министра Армении Никола Пашиняна президенту США Дональду Трампу по случаю Дня независимости.

primeminister.am Никол Пашинян в посольстве США в Армении

«Овеянные духом свободы, равенства и демократии высокие идеи отцов-основателей Соединенных Штатов близки также армянскому народу, лучшим доказательством чего стала бархатная, ненасильственная революция в Армении», — приводит слова Пашиняна пресс-служба правительства Армении.

По его словам, Армения готова сделать все возможное для продолжительного укрепления и расширения двусторонних отношений, и «общая система ценностей, взаимное уважение и атмосфера доверия являются прочной основой для этого».

«Мы высоко ценим значительную помощь, которую Соединенные Штаты продолжают оказывать Армении в сферах укрепления демократии и гражданского общества, защиты прав человека, развития экономики, борьбы с коррупцией, укрепления системы безопасности, расширения миротворческого потенциала и во многих других областях. Сегодня эта поддержка актуальна для нашей страны как никогда.

Мы придаем большое значение роли Соединенных Штатов в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта и установления мира и стабильности в нашем регионе.

Должен с удовлетворением отметить особую роль большой армянской общины в Соединенных Штатах, которая своими активными структурами и безусловной преданностью сближению армяно-американских отношений прочно связывает дружбу между нашими странами», — говорится в послании.

Накануне праздника, 3 июля, глава правительства посетил посольство США в Ереване, где «от имени правительства Армении и армянского народа поздравил посла Ричарда Миллса, сотрудников посольства и в их лице дружественный народ Соединенных Штатов, пожелав им процветания и продолжительного развития».