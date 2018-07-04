Москва, 4 июля, 2018, 14:02 — ИА Регнум. В России стареет парк подержанных машин, их средний возраст за три года увеличился до 10,6 лет, при этом средняя стоимость автомобилей с пробегом выросла на 3%, об этом 4 июля сообщил «Коммерсантъ».

Kruglovsasha Lada 2114

Аналитики отмечают, что на данный момент средняя стоимость подержанных легковых машин составляет 574 тыс. рублей. Наибольшим спросом пользуются автомобили брендов Lada, Toyota и Hyundai. Отмечается, что впервые за трёхлетний период наблюдения из топ-3 рейтинга вторичного авторынка ушла немецкая марка Volkswagen.

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Напомним, ранее аналитики сообщили, что при продаже подержанной машины российские автовладельцы готовы уступить покупателю около 5,9% её стоимости. При этом 20,6% автолюбителей вообще не готовы давать какую-либо скидку при продаже авто.