Москва, 4 июля, 2018, 13:57 — ИА Регнум. Главной темой в повестке переговоров президентов России и США вряд ли будет обстановка на нефтяном рынке. Об этом 4 июля сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, с точки зрения отношений Москвы и Вашингтона есть более актуальные вопросы. Именно их российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп рассмотрят в первую очередь.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча Путина и Трампа состоится в Хельсинки 16 июля. Вопроса о Крыме в ее повестке быть не может, подчеркнул ранее представитель Кремля.

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