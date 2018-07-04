Калининград, 4 июля, 2018, 13:59 — ИА Регнум. Депутаты горсовет Калининграда выбрали сегодня, 4 июля, двух соискателей на звание «Почетный гражданин Калининграда». Ими стали пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко, работающая ныне региональным вице-премьером, и бывший председатель Калининградского облисполкома (1986−1991) Юрий Малинкин.

Орловская средняя школа Участник штурма Кёнигсберга Борис Пирожков

За кандидатуру экс-спортсменки проголосовал 21 депутат (трое выступили против), Малинкина поддержали 18 депутатов, а шесть высказались против.

Третий претендент — 93-летний участник штурма Кёнигсберга Борис Пирожков — получил 11 голосов поддержки, а доктор технических наук из Воронежа Александр Прокофьев, строящий в Калининграде мосты, всего один голос.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что Борис Петрович Пирожков прошел войну механиком-водителем танка Т-34. Дважды горел в боевой машине. Во время штурма Кёнигсберга его танк был подбит. Боец сумел выбраться из горящей машины, но День Победы встретил уже в госпитале.

После войны несколько десятков лет Пирожков проработал в Калининградской морской школе инженером, руководя секцией водно-моторного спорта. Сегодня является активным общественником, занимаясь в школах патриотическим воспитанием молодежи.

Не менее легендарная личность — 79-летний ветеран труда Юрий Малинкин, который руководил областным хозяйством в перестроечное лихолетье. По воспоминаниям российского дипломата Юрия Рожкова-Юрьевского, именно Малинкину первому пришлось заключать международные соглашения с муниципалитетами сопредельных стран, когда рухнул СССР.

На сегодня в списке почётных граждан Калининграда — более пятидесяти имен. Среди них — патриарх Кирилл, Олег Газманов, Евгений Гришковец.