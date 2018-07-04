Иркутск, 4 июля, 2018, 13:59 — ИА Регнум. Пока Забайкальская природоохранная прокуратура борется с собственниками гостиниц и турбаз на Байкале, построенных под видом жилых домов, а учёные исследуют прибрежную зону, констатируя буйный рост нитчатых водорослей из-за высокой концентрации компонентов фекальных вод у Листвянки, наёмные китайские строители «нового жилья» продолжают покрывать места строек продуктами своей жизнедеятельности. О том, что жители прибайкальского посёлка шокированы размахом этого свинства, сообщил на своей странице в соцсети руководитель театра авторской песни Евгений Кравкль.

Софья Бунтовская Прибрежная зона Байкала в Листвянке. Задворки китайских строек

По его словам, даже десятки фотографий, которые сделали общественники, заглянувшие на задворки китайских строек, не могут передать весь ужас и антисанитарию того, что творится на склонах прибрежного хребта.

«Там при каждой китайской стройке нет даже обычного сортира! За пределами участка, в заповедном лесу, просто даже без ямки ставится дощатая будка без крыши. Но чаще всего ближайшая поляна и лес «планомерно» загаживаются человеческими испражнениями», — информирует Евгений Кравкль.

Он сожалеет по поводу того, что никто, кроме местных жителей, не интересуется тем, как ведут себя на Байкале китайские гости.

«Мы здесь всегда собирали грибки, маслята, а теперь даже от мысли о прогулке здесь становится тошно!» — отметила местная пенсионерка Татьяна.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года учёные-лимнологи провели подводные исследования и выяснили, что байкальские воды мутит не только целлюлозно-бумажное производство. В посёлке Листвянка, откуда начинается для многих знакомство с Байкалом, дно залива за пять последних лет превратилось в сплошное зелёное полотно.

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По итогам масштабных проверок сотрудники Байкальской природоохранной прокуратуры выявили на Байкале невероятное количество нарушений законодательства об охране окружающей среды.