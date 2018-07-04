Бишкек, 4 июля, 2018, 13:45 — ИА Регнум. В 2018 году в Киргизию из России будет поставлено 845 тысяч тонн нефтепродуктов, что на 12% больше, чем в 2017 году. Тем не менее, этого топлива может не хватить до конца года. Такие данные приводит «24.kg» со ссылкой на информацию Ассоциации нефтетрейдеров Киргизии.

Иван Шилов ИА REGNUM Заправка, топливо, бензин, автомобиль

«Объемы по дизелю могут быть исчерпаны за 8 месяцев, по бензину и авиатопливу — за 10 месяцев. В то же время выборка заложенной в балансе квоты по сырой нефти остается на нулевом уровне. Поставки сырья из России на местные НПЗ так и не налажены», — констатирует киргизская сторона.

Всего же в текущем году республика намерена импортировать 410 тысяч тонн российского бензина, 335 тысяч тонн дизельного топлива, 100 тысяч тонн авиационного топлива и 450 тысяч тонн сырой нефти.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, Киргизия импортирует от 70 тысяч до 100 тысяч тонн горюче-смазочных материалов в месяц. При этом потребность республики в бензине и дизельном топливе на 90% покрываются за счет поставок из России и Казахстана (главным образом из России).

Оставшиеся 10% производят местные нефтеперерабатывающие заводы.

Отметим, по состоянию на начало июля 2018 года Киргизия занимает 21-е место в общемировом рейтинге бензиновых цен агентства «Global petroleum prices». При этом на постсоветском пространстве самое дорогое автомобильное топливо зафиксировано в Эстонии, а самое дешевое — в Туркмении.