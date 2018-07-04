Санкт-Петербург, 4 июля, 2018, 13:44 — ИА Регнум. Дальневосточные верфи не подходят в качестве строительной площадки для проекта мощнейшего в мире атомного ледокола «Лидер». Об этом сегодня, 4 июля, в интервью ТАСС заявил Алексей Рахманов, глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

Цитата из х/ф «Ледокол». Реж. Николай Хомерики. 2016. Россия Во льдах

«Строить ледокол за пределами центральной части страны нелогично. Вся кооперация расположена здесь. Везти всех производителей крупногабаритного оборудования по морю или по реке на Дальний Восток долго и дорого, логистика перемещений вызывает массу вопросов. Строительство же производственной базы на Дальнем Востоке сделает проект не просто дорогим, а «бриллиантовым», — убежден Алексей Рахманов.

Как сообщало ИА REGNUM, в данный момент межведомственная рабочая группа под председательством вице-премьера Юрия Борисова выбирает площадку для строительства атомохода «Лидер» из двух вариантов — Балтийского завода в Петербурге и строящейся верфи «Звезда» в Приморском крае. Комиссия посетила оба предприятия, оценила производственные мощности и теперь ведет работу над критериями оценки. Итоговое решение может быть озвучено уже в июле.

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«Не исключено, что «Лидеров» будет два, — добавил Алексей Рахманов. — По крайней мере, исходя из потребностей, о которых заявлял «Росатом», для проводки судов в восточном регионе Северного морского пути, где наиболее тяжелая ледовая обстановка, они необходимы».

Напомним, что ранее гендиректор ФГУП «Росатомфлот» Вячеслав Рукшазаявлял о потребности в трех судах серии «Лидер» для успешной работы в восточной части Северного морского пути и выхода России на рынок СПГ стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

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Напомним, в настоящее время АО «Балтийский завод» в Петербурге (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) выполняет контракт с ФГУП «Атомфлот» на строительство трех атомных ледоколов проекта 22 220 — «Арктика», «Сибирь» и «Урал». ОСК планирует в ближайшее время заключить контракт на продолжение серии и строительство еще двух ледоколов.

Сообщалось, что два дополнительных ледокола могут иметь увеличенный корпус с 33 до 38 метров для проводки судов большего размера. Однако было принято решение оставить этот параметр без изменений, рассказал Александр Рыжков, гендиректор ЦКБ «Айсберг» — бюро-разработчика проекта.

«Основная задача — чтобы транспортное судно, которое будет двигаться за этим ледоколом, могло двигаться быстрее. В Арктике работают крупнотоннажные газовозы шириной более 50 метров, и испытания показали, что, если ледокол имеет ширину 33 метра или 38 метров, скорость движения крупнотоннажного транспортного судна за ним не сильно меняется», — рассказал Рыжков.

Судно ледокола 10 510 «Лидер» мощностью 120 МВт может стать единственным в мире, способным круглогодично обеспечивать самую широкую полосу проводки для судов по Северному морскому пути, и тем самым позволит России завоевать восточные рынки. Схема финансирования уникального проекта находится на стадии обсуждения уже больше года.