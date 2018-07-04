Палермо, Италия, 4 июля, 2018, 13:43 — ИА Регнум. 4 июля полиция Италии арестовала 23 человека, причастных к сети незаконной торговли археологическими находками, сообщает агентство Prensa Latina.

Цитата из х/ф «Старики-разбойники». Реж. Эльдар Рязанов. 1971. СССР Воры от культуры

Аресты были осуществлены в сицилийском регионе. Они стали результатом полицейской операции под названием «Деметра», проводившейся агентами отдела охраны культурного наследия при содействии Европола и Евроюста. Филиалы преступной сети располагались в Германии, Испании и Великобритании.

Расследование началось в 2014 году, когда было доказано существование преступной структуры, специализирующейся на незаконной продаже за границу предметов культурного наследия. Полиции удалось вернуть три тысячи ценностей на сумму более €20 млн.