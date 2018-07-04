Тверь, 4 июля, 2018, 13:34 — ИА Регнум. На восстановление исторической части города Торжок Тверской области будет направлено около 2 млрд рублей, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Тверской области Торжок

На реализацию проекта «больших инвестиций» по комплексному развитию территории и инфраструктуры малых исторических поселений в Торжке Тверской области 1,5 млрд рублей будет выделено Новым банком развития БРИКС — решение уже принято. Также на эти цели будут выделены средства федерального, областного и муниципального бюджетов, всего около 500 млн рублей.

«Торжок входит в число самых интересных для туристов городов Верхневолжья. Каждый город — это большая история. Нам есть что показать туристам, будем рады видеть всех гостей», — считает Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул, что от состояния ключевых объектов в исторических городах зависит развитие экономики и туризма на территориях.

В проект восстановления исторической части Торжка включены реконструкция и благоустройство комплекса Путевого дворца, здания присутственных мест, дома городничего и казначея, жилого дома XIX века, где сейчас располагается комплексный центр социального обслуживания граждан. Также планируется благоустройство старинного сквера «Городской бульвар», площади Революции, Тверецкой набережной, сквера на ул. Студенческой и ряда других объектов. По завершении реализации проекта в Торжке будет сформирован единый культурно-туристический комплекс, в который в том числе войдёт и знаменитая гостиница Пожарских. Учреждение восстановлено за счёт федеральных средств, в следующем году его планируется открыть для туристов.

Все работы планируется завершить в срок до 2025 года. Проект реализуют при участии правительства Тверской области и местной администрации, министерства культуры РФ, Фонда инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга.

Отметим, что в этом году Торжок (и Осташков) вошёл в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Город получит грант в размере до 50 млн рублей на проведение реновации территории восточной части парка культуры и отдыха. Предполагается, что в этом году будет разработана проектная документация, практическая реализация проекта намечена на 2019 год.