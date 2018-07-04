Пермь, 4 июля, 2018, 13:31 — ИА Регнум. В Перми проект по ремонту дома по улице Свиязева, 50/1 подготовит ООО «Нью-Граунд». Краевой Фонд капремонта уже заключил договор на создание проектно-сметной документации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в организации.

Техническая документация

Разработка документации оценена в 805 тысяч рублей. В качестве подрядчика выступает ООО «Нью-Граунд». Договор заключили 4 июля. А не позже чем через 40 дней от исполнителя ждут выполненной работы. Затем выберут подрядчика, которому придётся восстанавливать инженерные системы, несущие конструкции и фасад.

Напомним, 23 мая в одной из квартир дома взорвался газ. В итоге третий подъезд дома оказался частично разрушен. Пять человек получили травмы, из них четверо попали в больницу. Все они позднее были выписаны.

Жильцов поселили в маневренном фонде. Мэрия Перми объявила о режиме ЧС. А затем подрядчик — ЗАО «ПИРС» — обследовал здание и разработал задание на проектирование.

Тем временем следствие назвало примерную причину ЧП. Оказалось. что один из жителей поругался со своей супругой и затем остался дома один. Включил газ и забыл выключить. А когда зажёг свет, произошёл взрыв.