Воронеж, 4 июля, 2018, 13:29 — ИА Регнум. В результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух машин в Воронежской области погибли четыре человека, еще двое пострадали, сообщили в пресс-службе единой дежурно-диспетчерской службы Ольховатского района.

Цитата из х/ф «Автокатастрофа». Реж. Дэвид Кроненберг. 1996. Канада, Великобритания После столкновения

ДТП произошло 4 июля около 10:30 по московскому времени на автодороге Воронеж — Луганск в Ольховатском районе. Столкнулись две отечественные легковушки.

В одной из них ехала семья из трех человек, муж и жена погибли на месте, 22-летний сын госпитализирован в больницу. Информации о пассажирах второй машины пока нет. На месте ДТП работают полицейские, спасатели и следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее шесть человек получили травмы в результате автоаварии с пассажирским автобусом в Новоусманском районе Воронежской области.

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