Маскат, 4 июля, 2018, 13:21 — ИА Регнум. В Омане арестовали молодого человека за то, что он открыл стрельбу над головами верующих, сообщает 4 июля Al Arabia.

Ствол

Видеоролик с записью инцидента получил широкое распространение в социальных сетях, донеся таким образом информацию до правоохранительных органов. Безответственность мужчины возмутила пользователей интернета.

На распространенном ролике видно, как мужчина подходит к группе верующих со спины, вскидывает винтовку по направлению вверх и стреляет, оглушая тем самым молящихся, не подозревавших о его задумке.