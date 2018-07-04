Москва, 4 июля, 2018, 13:18 — ИА Регнум. В преддверии матча сборных России и Хорватии в общую тренировочную группу вернулся полузащитник российской команды Александр Самедов. Об этом сообщает 4 июля пресс-служба сборной России по футболу.

Soccer.ru Александр Самедов

«В общую группу возвращается Александр Самедов. По индивидуальной программе начал тренироваться Юрий Жирков», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что Алан Дзагоев, у которого возникли проблемы с мышцами спины, в тренировках временно не принимает участия.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля на московском стадионе «Лужники» состоится матч ¼ финала ЧМ-2018 между командами России и Хорватии. Для того, чтобы пробиться в четвертьфинал российским футболистам пришлось сломить сопротивление экс-чемпионов мира — сборной Испании.

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