Ташкент, 4 июля, 2018, 13:20 — ИА Регнум. С 1 октября 2018 года промышленные предприятия Узбекистана и автомойки будут платить налог за воду по повышенным ставкам, сообщает 4 июля издание Norma. uz со ссылкой на соответствующее постановление президента республики.

Водопроводная вода

Предприятия, специализированные на мойке автотранспортных средств, будут платить 1 тыс. сумов (8 рублей) за один кубометр воды из поверхностных источников и 1,25 тыс. сумов (10 рублей) — из подземных источников.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля министерство финансов Узбекистана опубликовало бюджетное послание, согласно которому в республике планируется на 50% повысить пошлинные налоги на сигареты. Мера направлена на укрепление местных бюджетов.