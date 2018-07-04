Киев, 4 июля, 2018, 13:15 — ИА Регнум. Правительство Украины должно погасить задолженность перед горняками и направить средства на развитие государственных шахт. Об этом 4 июля заявил с трибуны Рады депутат, член фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Уголёк. Угооль США

«Помните, как в июле 1989 года начались масштабные забастовки шахтеров? Прошло ровно 29 лет и опять по всей стране поднимаются протесты именно шахтеров. Для погашения долга перед рабочими государственных шахт мы требуем принять законопроект №8362, в котором предусмотрена выплата зарплаты шахтерам и развитие последних 33 государственных шахт, которые ещё работают. Если ещё и они остановятся, то мы будем вынуждены покупать уголь не только в Пенсильвании, но и у какой-то Юмба-Юмбе», — сказал Вилкул.

Он раскритиковал правительство за поддержку угольной отрасли США, в то время когда украинские горянки голодают.

«Завтра будет другой разговор, потому что люди, которые не боятся работать на глубине 1,5 км придут под стены Верховной рады. Это позор, когда правительство страны, у которой одни из крупнейших запасов угля в мире встречает баржи с американским углем песней гимна, а своим даже зарплату не платят. Действующая власть потеряла связь с реальностью. При этом руководство предприятия «Нафтогаз» выписывает себе миллиардные премии. Это больше, чем задолженность по зарплатам тысяч шахтеров. Эти менеджеры уже получили более 20 млн долл, а шахтеры голодают», — напомнил Вилкул.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2014 года парламент и правительство Украины не могут выделить средства на техническое переоснащение государственных шахт. Данную информацию в апреле 2018 года подтвердил в Раде министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

Кроме того, 8 июня глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что Киев задолжал горнякам ГП «Селидовуголь», «Волыньуголь», Лисичанскуголь, «Львовуголь» почти 1 млрд грн (38,2 млн долл.).

«По состоянию на 5 июня задолженность по зарплате на государственных угледобывающих предприятиях составляет почти 400 млн грн (15,2 млн долл.). Такие данные предоставляет министерство энергетики и угольной промышленности. Но на самом деле эта цифра составляет уже почти 1 млрд грн, потому что минэнергоугля не учитывает 500 млн грн невыплаченной зарплаты за май. Самая сложная ситуация на Донетчине и Луганщине», — отметил Волынец.

Напомним, за 11 месяцев 2017 года Украина импортировала 17,4 млн т каменного угля и антрацита на рекордные $2,2 млрд. Эта сумма в 1,5 раза превышает ту, которую Украина тратила на покупку угля последние два года. Большая часть поставок угля пришлась на Россию — 55,7% (1,2 млрд долл.). Отметим, что в 2016 году импорт угля составил $1,5 млрд, экспорт — $44,8 млн.