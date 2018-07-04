Киев, 4 июля, 2018, 13:07 — ИА Регнум. «Администрация президента Украины осуществляет давление на отдельные украинские телеканалы. СМИ угрожают не выдать цифровые лицензии на вещание, если они не будут лояльно освещать предвыборную кампанию президента Украины Петра Порошенко». Об этом 4 июля в кулуарах Рады заявил депутат, лидер фракции «Радикальная партия» Олег Ляшко.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Цензура на телевидении

«Сегодня по личной команде президента Порошенко осуществляется давление на телевизионные каналы, чтобы не дать им лицензии на цифровое вещание. По моей информации, вызывают «1+1», «Интер», «112 Украина» и другие каналы и ставят условие быть лояльными президенту Порошенко, иначе не дадут лицензию на цифровое вещание… Я категорично против, чтобы Порошенко диктовал условия редакционной политики… Сейчас аналоговое вещание отключают, а на цифровое ты должен получить лицензию… Это цензура чистой воды и злоупотребление служебным положением… Это диктатура», — добавил Ляшко.

Он также выразил готовность проголосовать за отмену депутатской неприкосновенности при условии, что Рада примет закон о процедуре импичмента президента и получит право создавать временные следственные комиссии.

«Я за снятие депутатской неприкосновенности, но в балансе с законом об импичменте президента Украины и с временными следственными комиссиями Верховной рады. Если Порошенко захочет фальсифицировать против кого-то дела, потому что ему не нравится, как я голосую, чтобы у меня был инструмент привлекать его к ответственности. Когда Порошенко и его окружение грабит украинцев, чтобы у меня, как лидера оппозиции, был инструмент привлекать его к ответственности, а не выходить на майдан», — сказал Ляшко.

Он считает, что Порошенко хочет превратить парламент в филиал администрации президента.

«Президент Порошенко — он же хитрый. Он же не хочет себе закон об импичменте, а с депутатов хочет снять неприкосновенность, потому что знает, что это нравится народу. Конечно, нравится. Только мы не должны позволить Порошенко превратить парламент в филиал администрации, где по команде силовики будут преследовать депутатов, которые будут голосовать так, как надо Порошенко. Нужен баланс — сильный президент и сильный парламент с контрольными полномочиями. Когда у парламента будет процедура импичмента, когда у парламента будут временные следственные комиссии, тогда силовики не смогут заниматься беспределом. У нас что, сегодня есть независимые суды или у нас есть независимые правоохранительные органы? Все они зависимы от власти. Как власть даст команду, так они и фальсифицируют», — пояснил Ляшко.

Как сообщалось, в марте 2018 года правительство Украины анонсировало начало отключения аналогового телевидения с 1 июля 2018 года. Ожидается, что ввод цифрового телевещания обеспечит непрерывность телерадиовещания на всей территории Украины и конституционное право граждан на беспрепятственное получение информации.

«Соответствующим постановлением кабмина продлен срок использования радиотехнологии «Аналоговое телевещание» путем внесения изменения в план использования радиочастотного ресурса Украины, утвержденного постановлением правительства от 9 июня 2006 года, с целью недопущения нарушения прав граждан на свободный доступ к информации», — говорится в сообщении.

Напомним, 28 июля президент Порошенко призвал депутатов отказаться от неприкосновенности.

«Не вижу причин медлить с отменой депутатской неприкосновенности. Настало время, чтобы окончательно и бесповоротно ликвидировать депутатскую неприкосновенность. Требую результативного голосования в триста голосов, и это должно произойти в этом году», — сказал Порошенко.