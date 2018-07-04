Париж, 4 июля, 2018, 13:10 — ИА Регнум. Франция примет около 80 беженцев с Aquarius и 52 с Lifeline, двух гуманитарных кораблей с мигрантами, передает RFI.

Цитата из х/ф «Корабль дураков». Реж. Стэнли Крамер. 1965. США Мигранты высаживаются с судна

В июне оба судна, помогающие мигрантам, наконец-то смогли добраться до Испании после нескольких дней отказа европейских стран принять их на своей земле.

Критикуя страны, закрывшие свои порты для этих гуманитарных кораблей, Франция взяла на себя ответственность за некоторых мигрантов, которые смогут ходатайствовать о предоставлении убежища на этой территории.

Во Франции примут беженцев Aquarius и Lifeline, главным образом суданцев и эритрейцев.