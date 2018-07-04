Владикавказ, 4 июля, 2018, 12:54 — ИА Регнум. В Северной Осетии обнаружили незаконное производство алкоголя. Оно было создано на территории бывшего ООО «Фаворит» в городе Ардоне. До 2010 года эта компания осуществляла законную лицензионную деятельность по выпуску алкоголя.

Fsrar.ru Образцы фальсифицированной алкогольной продукции

На месте бывшей компании сотрудники Росалкогольрегулирования обнаружили производство с цехами, емкостями для хранения спиртосодержащей жидкости, готовой продукцией. Всего было арестовано более почти 40 тыс. бутылок водки различных наименований без маркировки. По факту нелегального водочного завода проводится административное расследование.

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Стоит отметить, что в Северной Осетии в настоящее время нет крупных предприятий по выпуску крепких спиртных напитков. По словам начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РСО-Алания Аслана Гадзаова, есть 45 предприятий, у которых есть мощности для производства этилового спирта и алкогольной продукции, пишет «Российская газета».

Однако лицензии имеют 16 из них: восемь занимаются производством и поставкой этилового спирта, остальные восемь — выпуском и поставками готовой алкогольной продукции. Однако факты обнаружения полицией левых заводов и цехов все еще имеются.

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