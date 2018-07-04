Пермь, 4 июля, 2018, 12:57 — ИА Регнум. В Перми восстановят многоквартирный дом, который пострадал от взрыва газа, сообщает 4 июля пресс-служба регионального Фонда капитального ремонта.

Газовая плита

Отмечается, что ведомство заключило договор на разработку проектно-сметной документации по восстановлению несущих конструкций, инженерных систем электро‑ и теплоснабжения, а также по ремонту фасада дома.

Стоимость договора составит 805 тыс. рублей, после разработки проекта будет выбран подрядчик для восстановления дома.

Напомним, взрыв бытового газа в пятиэтажном доме по улице Архитектора Свиязева произошел 23 мая 2018 года. В результате пострадали пять человек, а также были разрушены перекрытия и инженерные системы третьего подъезда.

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