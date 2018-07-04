Санкт-Петербург, 4 июля, 2018, 12:54 — ИА Регнум. Спикер петербургского Заксобрания Вячеслав Макаров выразил уверенность в том, что нынешний губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко пойдет на перевыборы в 2019 году. Об этом Макаров заявил, комментируя недавнюю новость о желании избираться на тот же пост депутата от «Яблока» Бориса Вишневского, передает корреспондент ИА REGNUM.

Gov.spb.ru Георгий Полтавченко

Макаров сказал, что Вишневского уважает, а затем напомнил о проблемах в московском «Яблоке», где после долгих перипетий, внутрипартийной борьбы и угроз подачи судебного иска со стороны Сергея Митрохина вообще не нашлось кандидата в мэры столицы. Затем Макаров рассказал о своих предпочтениях на грядущие губернаторские выборы.

«По своему потенциалу, по подходам, по стратегическому мышлению, по видению — Вишневский мне друг, но истина дороже — конечно, Георгий Сергеевич Полтавченко, а я уверен, что он обязательно будет участвовать выборах в 2019 году, это человек, который полностью отвечает сложнейшим задачам, которые нам предстоит решать в ближайшие годы», — сказал Макаров.

«Убежден, что даже такой яркий политик, как Борис Лазаревич Вишневский, понимает это», — добавил спикер.

Затем единоросс подчеркнул, что кампания в Петербурге наверняка будет очень «корректной, деликатной и интеллигентной».

В финале Вячеслав Макаров еще раз выразил свое восхищение деловыми способностями Георгия Полтавченко, после чего повторил, что надеется увидеть его в числе кандидатов на пост главы города.

Напомним, пятилетние полномочия Георгия Полтавченко на посту губернатора Санкт-Петербурга истекают осенью 2019 года.

Весной 2018 года Полтавченко заявил, что готов подумать о том, чтобы вновь баллотироваться на должность губернатора на очередных выборах.

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Высокий результат, который показал Владимир Путин в Санкт-Петербурге на выборах президента, скорее всего, избавил город от досрочных губернаторских выборов. Такое мнение ИА REGNUM высказали петербургские политологи.