Владимир, 4 июля, 2018, 12:51 — ИА Регнум. Человек должен вести активный образ жизни. Работа также подразумевает активную жизненную позицию, а это путь к долголетию. У людей должна быть некая цель в жизни, а не желание только дождаться пенсии и уйти на покой. Сразу появляются болезни, диванный образ жизни не приводит ни к чему хорошему. Поэтому повышать пенсионный возраст надо, заявил корреспонденту ИА REGNUM региональный директор операционного офиса «Владимирский» Ярославского филиала ОАО «Промсвязьбанка» (Владимирская область) Виктор Демидов.

Dwayne Madden Пожилые люди

По мнению некоторых граждан, люди в преклонном возрасте начинают уставать, они надеются отдохнуть на пенсии, заняться дачей или делами по дому. Возможно, таким пенсионерам надо предложить сокращенный рабочий день 4 — 6 часов, дать льготы от государства. А в целом, и экономическом и в демографическом плане всё указывает на то, что поднимать пенсионный возраст надо, отметил он.

«При этом, повышая пенсионный возраст, конечно, необходимо повысить качество жизни людей в России в материальной и социальной сфере, повысить уровень медицины, чтобы люди нынешнего и будущего пенсионного возраста могли получать медицинскую помощь быстро и квалифицировано и не болеть. Правительство РФ комплексно должно подойти к решению этих проблем», — высказал свое мнение Демидов.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»