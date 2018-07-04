«Работа на пенсии — путь к долголетию»
Владимир, 4 июля, 2018, 12:51 — ИА Регнум. Человек должен вести активный образ жизни. Работа также подразумевает активную жизненную позицию, а это путь к долголетию. У людей должна быть некая цель в жизни, а не желание только дождаться пенсии и уйти на покой. Сразу появляются болезни, диванный образ жизни не приводит ни к чему хорошему. Поэтому повышать пенсионный возраст надо, заявил корреспонденту ИА REGNUM региональный директор операционного офиса «Владимирский» Ярославского филиала ОАО «Промсвязьбанка» (Владимирская область) Виктор Демидов.
По мнению некоторых граждан, люди в преклонном возрасте начинают уставать, они надеются отдохнуть на пенсии, заняться дачей или делами по дому. Возможно, таким пенсионерам надо предложить сокращенный рабочий день 4 — 6 часов, дать льготы от государства. А в целом, и экономическом и в демографическом плане всё указывает на то, что поднимать пенсионный возраст надо, отметил он.
«При этом, повышая пенсионный возраст, конечно, необходимо повысить качество жизни людей в России в материальной и социальной сфере, повысить уровень медицины, чтобы люди нынешнего и будущего пенсионного возраста могли получать медицинскую помощь быстро и квалифицировано и не болеть. Правительство РФ комплексно должно подойти к решению этих проблем», — высказал свое мнение Демидов.
Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»