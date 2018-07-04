Вашингтон, 4 июля, 2018, 12:48 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп, в отличие от экс-президентов Барака Обамы и Джорджа Буша-младшего, не собирается посещать приуроченную ко Дню независимости Соединённых Штатов церемонию предоставления гражданства США мигрантам. Об этом пишет газета конгресса США Roll Call.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

В материале издания отмечается, что Дональд Трамп, известный своими резкими высказываниями по теме мигрантов, не посетит 4 июля мероприятие по натурализации новых граждан. Также сообщается, что вместо присутствия на церемонии американский лидер совершит визит в штат Монтана, где собирается поддержать кандидатуру сенатора от Республиканской партии США Джона Тестера на предстоящих выборах.

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Как сообщало 27 июня ИА REGNUM, округ Колумбия и 17 штатов подали иски в суд на администрацию Дональда Трампа в связи с разлучением семей мигрантов на границе США с Мексикой. Добавим, ранее Трамп подписал указ, запрещающий разделять семьи нелегальных иммигрантов в США при задержании.

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