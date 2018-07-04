Астана, 4 июля, 2018, 12:47 — ИА Регнум. Должники по налогам и социальным платежам в Казахстане больше не могут открывать новые счета в банках. По крайней мере такие предписания были разосланы банкам второго уровня и организациям, осуществляющим в Казахстане отдельные виды банковских операций, сообщил портал Zakon.kz.

Банкомат

Новый Налоговый кодекс, содержащий эти ограничения, вступил в силу в Казахстане 1 июля 2018 года.

Невозможность открытия новых счетов в банках означает, что должники не смогут производить переводы, оформлять покупку техники в рассрочку, брать кредиты в банках. В случае трудоустройства должника по налогам после 1 июля будет затруднена и выплата ему заработной платы, так как большинство работодателей в стране перечисляют заработную плату на банковские счета работника.

Сведения о наличии налоговой задолженности граждане страны могут получить на сайте комитета госдоходов или в налоговом органе по месту жительства.