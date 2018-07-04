Великий Новгород, 4 июля, 2018, 12:44 — ИА Регнум. Новгородская областная дума на внеочередном заседании сегодня, 4 июля, большинством голосов поддержала федеральный законопроект о пенсионной реформе, предусматривающей повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет у мужчин и до 63 лет у женщин. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM с заседания думы, в голосовании не принимали участия депутаты фракций КПРФ и «Справедливой России», покинувшие заседание в знак протеста.

Александр Дейнека. Постановили единогласно. 1925

Публично о протесте заявил депутат Михаил Караулов («Справедливая Россия»), возмутившийся решением совета думы голосовать без обсуждения законопроекта. Отметим, что вопросы докладчику, которым выступал депутат Александр Рыбка («Единая Россия»), не задавались, была предоставлена возможность 3-минутных выступлений только руководителям фракций.

Читайте также: Новгородская облдума обсудит пенсионную реформу на внеочередном заседании

Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководители всех трёх оппозиционных фракций в Новгородской областной думе (КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия») выступили против предложений федерального правительства по пенсионной реформе. Законопроект поддержала только фракция партии «Единая Россия». Он был принят 19 голосами «за», против проголосовали трое членов фракции ЛДПР.