Пекин, 4 июля, 2018, 12:41 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что в 2018 у него будет много возможностей встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Ближайшая представится в ЮАР на саммите БРИКС, который запланирован на 25—27 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Си Цзиньпин

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«Мы будем обмениваться мнениями по китайско-российским отношениям и вместе наметим планы сотрудничества, чтобы удержать наши отношения в правильном русле», — цитирует ТАСС слова Си Цзиньпина, сказанные на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня президент РФ Владимир Путин находился в Китае с государственным визитом. По итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином стороны подписали совместное заявление, которое касается двусторонних отношений и международной проблематики. Россия и Китай намерены укреплять сотрудничество, в частности, в сфере высоких технологий, авиастроении, финансовой сфере, в области образования. Добавим, что российский лидер пригласил главу КНР Си Цзиньпина принять участие в Восточном экономическом форуме, который пройдёт во Владивостоке с 11 по 13 сентября 2018 года.