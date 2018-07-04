Анкара, 4 июля, 2018, 12:41 — ИА Регнум. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, получивший большинство голосов избирателей, будет приведен к присяге 9 июля, заявили в администрации главы государства 4 июля, сообщает турецкое агентство Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

По данным источника агентства, церемония состоится в 14:00 в Анкаре в здании парламента, после которой состоится церемония в президентском дворце.

Напомним, ранее в верховном избирательном комитете страны заявили о том, что официальные результаты выборов в стране будут опубликованы в 17:00 по местному времени 4 июля. По предварительным данным, за Эрдогана проголосовали более 52% граждан республики.