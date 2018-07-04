Киев, 4 июля, 2018, 12:41 — ИА Регнум. На 13,6% выросли расходы на производство сельскохозяйственной продукции на Украине за январь-май 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщает пресс-служба государственной службы статистики Украины.

Винсент Ван Гог. Пшеничное поле при восходе солнца. 1889

Согласно статистическим данным, расходы на производство продукции растительного происхождения выросли на 12,4%, животного — на 16,9%.

Напомним, за первые четыре месяца 2018 года цены на растительную и животную продукцию на Украине выросли на 9,5% и 24,4% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

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Также в первом квартале 2018 года экспорт сельхозпродукции с Украины составил 38% от общего объема экспорта или $4,3 млрд. Импорт сельхозпродукции за указанный период составил $1,3 млрд.