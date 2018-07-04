Дзагоев пропустил тренировку сборной России перед матчем с Хорватией
Москва, 4 июля, 2018, 12:41 — ИА Регнум. Полузащитник сборной России Алан Дзагоев пропустил тренировку команды из-за травмы. Об этом сообщается на странице команды в Twitter.
Steindy
Алан Дзагоев
Отмечается, что у Дзагоева возник миофасциальный синдром мышц спины.
Кроме того, сообщается, что в общую группу вернулся Александр Самедов, а Юрий Жирков начал заниматься по индивидуальной программе.
https://twitter.com/TeamRussia/status/1014416452420558848
Как ранее сообщало ИА REGNUM, медики подозревают у Жиркова воспаление сухожилия одной из мышц голени.
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