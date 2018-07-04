В Туве археологи обнаружили сто древних могил
Кызыл, 4 июля, 2018, 12:38 — ИА Регнум. В Туве на дне Саяно-Шушенского водохранилища археологи обнаружили около ста могил. По мнению экспертов, захоронению более двух тысяч лет.
«Учёные относят захоронения к народу хунну, присутствие которого в Туве раньше было лишь неподтвержденной теорией», — передает сегодня, 4 июля, ГТРК «Новосибирск».
На основе этой находки учёные сделали вывод, что много веков назад территорию Тувы заселял древний кочевой народ хунну, который до второго века нашей эры проживал преимущественно в степях к северу от Китая.
Эта находка считается сенсационной. Захоронения нашли на дне Саяно-Шушенского водохранилища. Вода уходит отсюда не несколько недель в году из-за особенностей работы электростанции. В такие периоды археологи могут исследовать территорию.
Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 21 июня в зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС петербургские археологи нашли мумифицированное тело. Останки, предварительно датируемые первым веком до нашей эры, находились в каменном саркофаге. Рядом были найдены различные древние предметы.