Кызыл, 4 июля, 2018, 12:38 — ИА Регнум. В Туве на дне Саяно-Шушенского водохранилища археологи обнаружили около ста могил. По мнению экспертов, захоронению более двух тысяч лет.

Скриншот выпуска ГТРК «Новосибирск» Работа археологов в Туве увенчалась успехом

«Учёные относят захоронения к народу хунну, присутствие которого в Туве раньше было лишь неподтвержденной теорией», — передает сегодня, 4 июля, ГТРК «Новосибирск».

На основе этой находки учёные сделали вывод, что много веков назад территорию Тувы заселял древний кочевой народ хунну, который до второго века нашей эры проживал преимущественно в степях к северу от Китая.

Эта находка считается сенсационной. Захоронения нашли на дне Саяно-Шушенского водохранилища. Вода уходит отсюда не несколько недель в году из-за особенностей работы электростанции. В такие периоды археологи могут исследовать территорию.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 21 июня в зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС петербургские археологи нашли мумифицированное тело. Останки, предварительно датируемые первым веком до нашей эры, находились в каменном саркофаге. Рядом были найдены различные древние предметы.