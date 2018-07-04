Астана, 4 июля, 2018, 12:34 — ИА Регнум. Соглашения с банками второго уровня подписаны, первые ипотечные займы по «президентской ипотеке» выданы в Алма-Ате, Астане, Атырау и Уральске. Об этом сообщил председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Казахстана

О программе «7−20−25» впервые заявил президент Казахстана 5 марта 2018 года. На совместном заседании палат парламента Казахстана он объявил о запуске пяти социальных инициатив. По одной из них, каждый трудоустроенный гражданин страны должен иметь возможность получить ипотеку на особых условиях: ставка кредитования — 7%, первоначальный взнос — 20%, срок займа — 25 лет.

19 июня 2018 года Нацбанк утвердил дополнительные условия программы. Максимальный размер займа для жителей Астаны, Алма-Аты, Актау (Шевченко) и Атырау (Гурьев) составит 25 млн тенге (4,7 млн рублей), для остальных городов — 15 млн тенге (2,8 млн рублей).