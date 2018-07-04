Ярославль, 4 июля, 2018, 12:32 — ИА Регнум. Мэр Ярославля призвал разработать механизм передачи бизнесу расселенных жилых домов, которые являются памятниками архитектуры. Об этом Владимир Слепцов заявил на заседании муниципалитета 4 июля.

Ярославль

По словам мэра, в городе 27−29 таких домов, в основном в центре. Жителей из них расселили, однако снести их нельзя, так как эти дома являются объектами культурного наследия. Содержатся такие здания за счет бюджета города.

Закон сегодня позволяет такие здания передать за минимальную цену, начиная от рубля бизнесу с обязательствами по реставрации и содержанию таких зданий. Цель здесь — не заработать деньги», — сказал мэр Ярославля Владимир Слепцов.

Слепцов поручил своему заместителю Андрею Данцу и предложил комиссии муниципалитета по собственности разработать механизм передачи зданий с целью их перепрофилирования из жилых помещений под хостелы, гостиницы, рестораны. О каких именно зданиях идет речь, глава города не уточнил. Между тем спрос на коммерческую недвижимость в Ярославле в последние два года существенно снизился.